В Орле начали дезинфицировать от коронавируса подъезды домов

3 Апр 2020 2020-04-03T17:23:58+03:00

Обработку пообещали проводить ежедневно, однако не все УК взялись за работу

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В Орле начали дезинфицировать подъезды многоквартирных домов. Некоторые управляющие компании взялись за работу сразу, а какие-то проводить дезинфекцию не торопятся.

В пресс-службе администрации Орла рассказали, что муниципальная компания ЖРЭП проводит дезинфекцию домов, которые обслуживает, уже второй день. Подъезды обрабатывают средством, одобренным Роспотребнадзором и безопасным для людей и животных. Полная санитарная обработка проводится два раза в неделю, а ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день.

Некоторые компании взялись за обработку подъездов, другие предлагают провести эту работу самим жителям

Частные управляющие компании также получили рекомендации по дезинфекции и некоторые взялись за работу.

- Мы приняли специальные меры по дезинфекции подъездов и лифтов еще до введения ограничительных мероприятий. Сотрудники, обеспечивающие уборку и дезинфекцию мест общего пользования, выходят согласно установленному графику, дополнительно обрабатывая специальными средствами перила, дверные ручки и кнопки лифтов - рассказал "Комсомолке" Валерий Глущенко, директор управляющей компании "Орелжилэксплуатация".

И в то же время в социальных сетях жители уже делятся размещенными у подъездов объявлениями: некоторые УК сообщили, что не будут проводить обработку, так как этот пункт не входит в договор. Жителям предложили провести дезинфекцию самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU