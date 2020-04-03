2020-04-03T17:23:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле начали дезинфицировать от коронавируса подъезды домов

Обработку пообещали проводить ежедневно, однако не все УК взялись за работу
Наталья Меркулова
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В Орле начали дезинфицировать от коронавируса подъезды домов. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле начали дезинфицировать от коронавируса подъезды домов. Фото: пресс-служба администрации города
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В Орле начали дезинфицировать подъезды многоквартирных домов. Некоторые управляющие компании взялись за работу сразу, а какие-то проводить дезинфекцию не торопятся.

В пресс-службе администрации Орла рассказали, что муниципальная компания ЖРЭП проводит дезинфекцию домов, которые обслуживает, уже второй день. Подъезды обрабатывают средством, одобренным Роспотребнадзором и безопасным для людей и животных. Полная санитарная обработка проводится два раза в неделю, а ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день.

Некоторые компании взялись за обработку подъездов, другие предлагают провести эту работу самим жителям

Некоторые компании взялись за обработку подъездов, другие предлагают провести эту работу самим жителям

Частные управляющие компании также получили рекомендации по дезинфекции и некоторые взялись за работу.

- Мы приняли специальные меры по дезинфекции подъездов и лифтов еще до введения ограничительных мероприятий. Сотрудники, обеспечивающие уборку и дезинфекцию мест общего пользования, выходят согласно установленному графику, дополнительно обрабатывая специальными средствами перила, дверные ручки и кнопки лифтов - рассказал "Комсомолке" Валерий Глущенко, директор управляющей компании "Орелжилэксплуатация".

И в то же время в социальных сетях жители уже делятся размещенными у подъездов объявлениями: некоторые УК сообщили, что не будут проводить обработку, так как этот пункт не входит в договор. Жителям предложили провести дезинфекцию самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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