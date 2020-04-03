2020-04-03T15:16:25+03:00
Происшествия

В Орле гараж частной фирмы обворовал ее собственный сотрудник

25-летний парень вынес инструменты на 70 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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В Орле гараж частной фирмы обворовал ее собственный сотрудникВ Орле гараж частной фирмы обворовал ее собственный сотрудникФото: Архив "КП"
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В Советском районе Орла частная фирма, арендовавшая гараж, осталась без электроинструментов на 70 тысяч рублей. Инцидент произошел 20 марта. Как выяснилось, к делу причастен один из сотрудников.

25-летний парень забыл сдать начальнику ключи от гаража. Немного поразмыслив, он решил заглянуть на работу, пока никто не видит. Причем забрал орловец не только инструменты принадлежавшие организации, но и одному из своих коллег. «Добычу» он тут же продал.

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа городского Управления МВД. Полицейские сняли отпечатки пальцев, следы обуви, опросили сотрудников фирмы. Так была установлена личность молодого человека причастного к краже, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас в отношении орловца возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Похищенное имущество найдено и изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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