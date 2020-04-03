В Северном районе Орла горела квартира

3 Апр 2020 2020-04-03T13:22:07+03:00

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Вчера, 2 апреля, в Орле произошел пожар в одном из домов на улице Дмитрия Блынскогов Северном районе. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе восьми часов вечера.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире в жилой комнате выгорели постельные принадлежности. Комната закопчена по всей площади. Никто не пострадал, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU