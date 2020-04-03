2020-04-03T12:50:38+03:00
Общество

У орловца в баре украли телефон за 40 тысяч рублей

Мужчина уснул, а проснувшись не нашел свой гаджет
Наталья Меркулова
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Орловцу, уснувшему в баре, вернули телефон за 40 тысяч рублейОрловцу, уснувшему в баре, вернули телефон за 40 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники отдела уголовного розыска ОП №1 раскрыли кражу дорогостоящего гаджета. Его владелец ненадолго уснул в одном из баров в Железнодорожном районе, а проснувшись, остался без телефона.

Полицейские опросили возможных свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. В итоге личность предполагаемого воришки была установлена. Им оказался 49-летний мужчина, также отдыхавший в баре.

- Телефон орловец пытался продать. Полицейские изъяли принадлежащий заявителю гаджет. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пересечения. Возбуждено уголовное дело, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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