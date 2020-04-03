Орловские коммунальщики начали чистить и красить ограждения вдоль дорог

3 Апр 2020 2020-04-03T12:12:53+03:00

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С 1 апреля МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла» приступила к помывке и покраске пешеходных металлических ограждений. Обновление ждет 20 участков городских дорог.

Самыми первыми приведут в порядок ограждения в Советском районе на участках от улицы Октябрьской до 60 лет Октября, Красноармейской, Приборостроительной, улицы Тургенева, пересечения с бульваром Победы и от улицы Полесской до Салтыкова-Щедрина. Здесь работы должны закончить до 10 апреля.

В Заводском районе к очистке приступят с 13 апреля. Здесь покрасят ограждения от Кромского шоссе до улицы Машиностроительной и ТРЦ «Гринн», от Комсомольской улицы до 1-ой Посадской и сквера Калинникова. Срок завершения работ — 20 апреля.

Позже приступят к обновлению на территории Железнодорожного района. Здесь Спецавтобаза продолжит покраску ограждений Красного моста, площади Мира, участков от улицы Московской до Герцена, Революции, Старо-Московской, Степана Разина и Степана Разина, а также от улицы 1-ой Курской до 5-го Августа, улицы Ляшко и в районе школы №7. Срок завершения работ — 28 апреля.

- Всего по контракту планируется покрасить 6 тысяч 648 пог м пешеходных металлических ограждений, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU