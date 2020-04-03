За пять лет в Орле 12 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом
Сезон активности клещей давно стартовал. Опасные насекомые в этом году проснулись даже раньше обычного. В связи с этим специалисты предупреждают – нужно быть осторожными во время прогулок в лесополосах и на дачах.
Как сообщает замруководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова, ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в областном центре остается благополучной. В прошлом году в Центр гигиены и эпидемиологии исследовал 3 тысячи 45 клещей, снятых с людей. Ни один из них не был заражен этим заболеванием.
Однако в Орле встречаются случаи иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). В течение пяти лет они были зарегистрированы у 12 человек.
- В целях профилактики заболевания для переносчиков инфекции создаются неблагоприятные условия обитания: идет благоустройство населенных пунктов, ликвидация стихийных свалок, покос травы, расчистка участков леса. Также используются в ограниченных объемах химические методы борьбы с клещами и уничтожение прокормителей личинок и нимф насекомых, - рассказала Ирина Николаевна.
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ИСТОЧНИК KP.RU