В Орле сотрудник ГАИ попал под уголовное дело из-за взятки в 1700 рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T11:22:48+03:00

По данным следствия, деньги он получил за постановку машины на учет

Изменить размер текста: A A

В Орле на сотрудника ГИБДД завели уголовное дело о мелком взяточничестве. По версии следствия, он взял 1700 рублей от местного жителя за постановку машины на учет.

Поймали на взятке госавтоинспектора сотрудники отдела собственной безопасности регионального УМВД вместе с силовиками УФСБ.

- По данному факту назначена служебная проверка.Если вина полицейского будет установлена, он понесёт ответственность в соответствии с законодательством и будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пока же все детали случившегося устанавливают следователи.

- Возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отделения № 3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По закону, по указанной статье уголовного кодекса полицейскому может грозить крупный штраф, ограничение или даже лишение свободы на срок до одного года.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU