3 Апр 2020 2020-04-03T11:08:35+03:00

В Орле из-за печи сгорела баня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Огонь едва не перекинулся на жилой дом

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Вчера, 2 апреля, на улице Левый берег реки Оки в городе Орле произошел пожар. Огонь охватил здание бани.

Происшествие случилось в районе 12 часов дня и осложнялось сильными порывами ветра. Под ударом оказался стоящий рядом жилой дом. Однако благодаря слаженной работе сотрудников пожарно-спасательной службы возгорание удалось локализовать.

- В результате пожара баня выгорела на площади 100 квадратных метров. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Предполагаемая причина пожара – перекал печи. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU