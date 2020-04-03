Коронавирус в Орле: в больнице Семашко оборудуют трехэтажный корпус для приема зараженных
В больнице им. Семашко в Орле приступили к строительным работам и оборудованию отдельного трехэтажного корпуса для приема и лечения больных коронавирусом.
Медицинский изолятор начнет работать в ближайшее время. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: СОЦСЕТИ
По словам губернатора Андрея Клычкова, это будет своего рода высокотехнологичный медицинский изолятор.
Сейчас в больнице готовятся специальные боксы с герметичными перегородками для изоляции зараженных. Устанавливается специальная система вентиляции. Проводится внутренняя разводка кислорода.
Сейчас в больнице готовятся специальные боксы с герметичными перегородками. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: СОЦСЕТИ
- Здесь будет все необходимое диагностическое оборудование, все необходимые мощности. Ввод в эксплуатацию – в самое ближайшее время. В связи с непростой ситуацией по распространению коронавирусной инфекции федеральный центр оказал финансовую помощь регионам. Орловской области выделено 119 млн. рублей, - рассказал в соцсетях глава региона Андрей Клычков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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