Под Орлом «Газель» сгорела вместе с ангаром
Вчера, 2 апреля, в Орловском районе на территории Неполодского сельского поселения вспыхнул пожар. Горел ангар на улице Силикатной.
Свидетели сообщили на телефон пожарно-спасательной службы «101» о возгорании в районе полдевятого вечера.
Огонь быстро охватил всю постройку и ее содержимое.
- В результате пожара ангар выгорел на площади 70 квадратных метров. Находившийся внутри автомобиль «ГАЗель» также полностью сгорел. Сейчас устанавливается причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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