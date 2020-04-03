2020-04-03T10:14:56+03:00
Происшествия

Под Орлом «Газель» сгорела вместе с ангаром

Происшествие случилось на территории Неполодского сельского поселения
Наталья Меркулова
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Под Орлом «Газель» сгорела вместе с ангаромПод Орлом «Газель» сгорела вместе с ангаромФото: Архив "КП"
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Вчера, 2 апреля, в Орловском районе на территории Неполодского сельского поселения вспыхнул пожар. Горел ангар на улице Силикатной.

Свидетели сообщили на телефон пожарно-спасательной службы «101» о возгорании в районе полдевятого вечера.

Огонь быстро охватил всю постройку и ее содержимое.

- В результате пожара ангар выгорел на площади 70 квадратных метров. Находившийся внутри автомобиль «ГАЗель» также полностью сгорел. Сейчас устанавливается причина пожара и размер нанесенного ущерба. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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