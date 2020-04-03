2020-04-03T10:02:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков: еще у четверых человек в Орле есть подозрения на коронавирус

Анализы сданы, сейчас медики ожидают их результаты
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области еще у четверых человек есть подозрения на коронавирус. Они госпитализированы, анализы сданы, сейчас ожидаются их результаты.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков сегодня. По его словам, на вчерашний день у пятерых орловцев проявились симптомы коронавирусной инфекции, у одного не подтвердились. Таким образом на 3 апреля 2020 года у четверых есть симптоматика и соответственно подозрение на новую болезнь.

- Сразу скажу, что все эти люди были оперативно взяты под контроль и изолированы. Одни помещены в инфекционный изолятор, другие находятся на самоизоляции. Для более полного владения информацией о возможной трудовой миграции населения, пожалуйста, если вы по вахтовому или иному графику работаете за пределами границы региона, предупреждайте о своем приезде, особенно если у вас есть симптоматика, характерная для коронавирусной инфекции, - написал глава региона на своей официальной странице Вконтакте.

Напомним, в регионе три официально подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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