3 Апр 2020 2020-04-03T09:55:11+03:00

В Орле дело туляка, убившего дочь сожительницы в лесополосе, передали в суд Фото: Архив "КП"

43-летний мужчина жестоко расправился с девушкой, вернулся в свою область и избавился от ее мамы

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Орловские следователи закончили расследование уголовного дела о жестоком убийстве на территории нашей области. 43-летний туляк вывез несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы в наш Покровский район и расправился с ней прямо в лесополосе.

Девушка имела неврологическое заболевание и инвалидность и оказать сопротивления убийце не смогла. После он закидал тело ветками и вернулся в Тульскую область.

Это не первое преступление, совершенное мужчиной. До убийства падчерицы, он задушил ее 52-летнюю мать. Сделал он это у себя дома в Новомосковском районе Тульской области.

- Вернувшись с территории нашего региона, обвиняемый забрал из дома тело сожительницы, вывез его и оставил вблизи проезжей части на территории Новомосковского района, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Как рассказал мужчина следователя, трагедия произошла на почве личной неприязни. В ходе расследования он полностью признал свою вину и дал признательные показания.

Сейчас уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU