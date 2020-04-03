За сутки на дорогах Орловской области никто не пострадал
В Орловской области за прошедшие сутки никто не пострадал на дорогах. Госавтоинспекторы зарегистрировали всего 9 ДТП.
Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Возможно причиной снижения аварийности стали коронавирус и самоизоляция: автомобилей на дорогах стало меньше.
Для сравнения, еще неделю назад за четверг 26 марта, до объявления всероссийских выходных и режима самоизоляции, на дорогах области произошло 15 ДТП, в которых один человек получил травмы. А еще неделей ранее, 10 ДТП, причем 2 серьезных: пострадали 3 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU