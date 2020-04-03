За сутки на дорогах Орловской области никто не пострадал

3 Апр 2020 2020-04-03T09:46:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области за прошедшие сутки никто не пострадал на дорогах. Госавтоинспекторы зарегистрировали всего 9 ДТП.

Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. Возможно причиной снижения аварийности стали коронавирус и самоизоляция: автомобилей на дорогах стало меньше.

Для сравнения, еще неделю назад за четверг 26 марта, до объявления всероссийских выходных и режима самоизоляции, на дорогах области произошло 15 ДТП, в которых один человек получил травмы. А еще неделей ранее, 10 ДТП, причем 2 серьезных: пострадали 3 человека.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU