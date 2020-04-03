3 Апр 2020 2020-04-03T09:20:26+03:00

Скачки атмосферного давления и сильные порывы ветра проявят себя уже 3 апреля

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В Орловской области резко испортится погода. Скачки атмосферного давления и сильные порывы ветра проявят себя уже в пятницу 3 апреля. Такой прогноз дает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До 21 часов вечера порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление – 738 мм рт.ст. Одновременно с этим в регионе начнет теплеть. С 3 по 5 апреля воздух прогреется от 9 до 13 градусов тепла.

В субботу ветер немного стихнет и будет достигать 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст. Облачно.

В воскресенье, 5 апреля, возможен дождь и вновь усиление ветра до 7 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU