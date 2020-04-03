Орловцев приглашают на видеоэкскурсию по выставке «Военный плакат»
Орловские музеи во время внеплановых «каникул» активно осваивают лекции, обзоры, мастер-классы в онлайн-формате. Теперь, чтобы посетить новую выставку и познакомиться с постоянной экспозицией не нужно выходить из дома.
Всех желающих на видеоэкскурсию приглашает Орловский краеведческий музей. Его виртуальных гостей будет ждать выставка «Военный плакат».
- Временная экспозиция, созданная на основе материалов из фондов Музея Победы, будет работать в онлайн-режиме. В экспозиции дан обзор советского плаката 1941–1945 годов. Наши посетители увидят более 40 изображений, - говорят сотрудники музея.
Побывать на видеоэкскурсии можно в официальной группе музея в соцсетях. Продолжительность: 1 минута 43 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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