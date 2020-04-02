В Орле обнаружился имбирь по 2500 рублей за килограмм

2 Апр 2020 2020-04-02T16:39:10+03:00

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В Орле активисты ОНФ устроили рейд по торговым точкам, чтобы проверить не дорожают ли продукты в нынешних непростых реалиях. Как оказалось, прецеденты есть.

Так, общественники обнаружили "золотой" имбирь: цена корня за килограмм составила 2 тысячи 500 рублей.

- Сегодня активисты ОНФ посмотрели как в последние дни резко возросли цены на отдельные виды фруктов и самое главное на корень имбиря. Вообще жесть друзья. Ну вот пример. Стоил имбирь 1 кг - в среднем 400 рублей, а сейчас, представьте , 2500, - рассказывают активисты в своей официальной группе Вконтакте.

Члены регштаба Общероссийского народного фронта призвали региональную антимонопольную службу обратить внимание на взлетевшую цену.

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ИСТОЧНИК KP.RU