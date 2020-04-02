В самоизоляции орловцам предлагают установить спортивные рекорды
Орловский институт развития образования приглашает школьников и их родителей присоединиться к акции «Наши спортивные рекорды – 75-летию Великой Победы».
Пока все сидят дома, организаторы предлагают не терять время зря и посвятить свои спортивные успехи знаменательной дате.
- Укрепляйте спортивные традиции семьи, выполняйте доступные в домашних условиях физические упражнения и виды двигательной активности. Снимайте видео, направляйте нам и вы уже участники Акции! – обращаются к орловцам авторы акции.
Заявку на участие и видеоролик (до 5 минут) в формате avi или mpeg нужно прислать до 25 апреля на электронную почту irokab1@yandex.ru. Итоги подведут к 9 мая.
Подробности можно узнать на официальном сайте института.
ИСТОЧНИК KP.RU
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