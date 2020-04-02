В самоизоляции орловцам предлагают установить спортивные рекорды

2 Апр 2020 2020-04-02T17:13:11+03:00

Семейные занятия предлагают снять на видео и поучаствовать в патриотической акции

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Орловский институт развития образования приглашает школьников и их родителей присоединиться к акции «Наши спортивные рекорды – 75-летию Великой Победы».

Пока все сидят дома, организаторы предлагают не терять время зря и посвятить свои спортивные успехи знаменательной дате.

- Укрепляйте спортивные традиции семьи, выполняйте доступные в домашних условиях физические упражнения и виды двигательной активности. Снимайте видео, направляйте нам и вы уже участники Акции! – обращаются к орловцам авторы акции.

Заявку на участие и видеоролик (до 5 минут) в формате avi или mpeg нужно прислать до 25 апреля на электронную почту irokab1@yandex.ru. Итоги подведут к 9 мая.

Подробности можно узнать на официальном сайте института.

ИСТОЧНИК KP.RU