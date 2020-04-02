2020-04-02T14:30:28+03:00
Досуг

Орловский театр кукол предлагает посмотреть спектакли онлайн

Мы публикуем афишу
Ольга СУПОНЕВА
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Орловский театр кукол предлагает не терять время даром в самоизоляции, а посмотреть с детьми спектакли. Ежедневно театр будет делиться записями постановок, мы публикуем афишу.

В пятницу 3 апреля можно посмотреть постановку " Жил был у бабушки...".

В субботу 4 апреля театр покажет "Дюймовочку".

В воскресенье 5 апреля зрителям предстанет "Сказка о рыбаке и рыбке".

В понедельник 6 апреля в 10.00 можно увидеть спектакль "Муха-Цокотуха".

Во вторник 7 апреля смотрите "Катькин день".

В среду 8 апреля - "Сказ про Маланью".

А в четверг 9 апреля будет возможность познакомиться с постановкой "Про войну".

Начало всех спектаклей в 10.00. Посмотреть их можно на ютуб-канале театра - здесь.

Кстати, театр "Свободное пространство" тоже предлагает познакомиться онлайн сразу с несколькими спектаклями. После трансляции они доступны в течение пяти дней. Афиша здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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