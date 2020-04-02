2020-04-02T13:45:27+03:00
Общество

Орловская «Спецавтобаза» продолжает искать работников

МУПу не хватает водителей, слесарей и электромонтеров
Наталья Меркулова
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Орловская «Спецавтобаза» продолжает искать работников. Фото: пресс-служба администрации ОрлаОрловская «Спецавтобаза» продолжает искать работников. Фото: пресс-служба администрации Орла
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«Спецавтобаза по санитарной очистке Орла» продолжает искать работников. Муниципальному предприятию по-прежнему не хватает трактористов, водителей, рабочих, уборщиков территорий, машинистов, слесарей и электромонтеров.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, машинистам автогрейдера с категорией B, C, D, Е в организации предлагают зарплату от 26 тысяч рублей, автопогрузчика - от 25 тысяч, транспортно-уборочной машины - от 24 тысяч рублей.

К слесарю по ремонту автомобилей (6 разряд), слесарю по ремонту двигателей (6 разряд), токарю-расточнику (5-6 разряд), слесарю-сантехнику (6 разряд) и уборщику территорий особых требований не предъявлено. Заработная плата для первых трех вакансий — от 18 тысяч 700 рублей, для слесаря-сантехника — от 15 тысяч рублей, для уборщика территорий — от 12 тысяч 300 рублей.

Уточнить вакансии и требования к трудоустройству можно по телефону (4862) 30-70-35 (отдел кадров МУП «Спецавтобаза»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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