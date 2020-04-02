Двое орловцев попали под статью за проведение азартных игр

2 Апр 2020 2020-04-02T13:19:51+03:00

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Следственный комитет возбудил на двух орловцев уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Мужчины почти пять месяцев организовывали встречи для игроманов.

По данным следствия, с октября прошлого года они незаконно организовали и проводили азартные игры в трех торговых помещениях, расположенных на территории города Орла.

- Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников регионального УМВД России. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, это уже не первый случай по разоблачению подпольного игрового бизнеса. Ранее оперативники остановили работу клуба игроманов в Заводском районе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU