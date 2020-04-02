2020-04-02T12:46:05+03:00
Общество

Общественники просят расширить дорогу на выезде с улицы Веселой в Орле

Представители ГИБДД поддержали идею жителей города
Наталья Меркулова
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Общественники просят расширить дорогу на выезде с улицы Веселой в Орле. Фото: региональное отделение ОНФОбщественники просят расширить дорогу на выезде с улицы Веселой в Орле. Фото: региональное отделение ОНФ
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Активисты ОНФ обратились в администрацию города Орла и предложили разработать план по расширению одной из дорог в Советском районе, а именно выезда с улицы Веселая на улицу Генерала Родина.

Уже долгое время жители города жалуются за постоянные пробки, возникающие на светофоре, расположенном на этом участке. Ситуацию усугубляет большой поток машин, которые едут из Советского района в разросшийся Зареченский микрорайон.

- Необходимо сделать так, чтобы на улице Веселая было две полосы движения при выезде на улицу Генерала Родина. Эту идею уже поддержали представители ГИБДД, - говорит Владимир Фетисов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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