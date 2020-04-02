2020-04-02T12:25:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловские антимонопольщики проверят законность сувенирных масок "STOP COVID-19"

Местная трикотажная фабрика выпустила партию сувенирных изделий, однако у УФАС есть вопросы к производителю
Ольга СУПОНЕВА
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Макси стали популярными у орловцев. Фото: gamma-orel.comМакси стали популярными у орловцев. Фото: gamma-orel.com
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В Орловской области антимонопольщики заинтересовались трикотажными сувенирными масками, выпущенными местной фабрикой на пике распространения коронавирусной инфекции. Изделие с надписью "STOP COVID-19" обрело популярность у жителей региона, хоть и не является защитным средством. На фоне дефицита настоящих медицинских масок у УФАС возникли вопросы к произоводителю.

Ситуацию прокомментировал глава региональной Антимонопольной службы Андрей Кирьянов.

- На сегодняшний день действительно в городе имеется дефицит медицинских масок в аптеках. Я понимаю, что есть маркетинговые ходы, но не стоит играть чувствами людей в непростое время. На рекламе крупными буквами пишется «от вируса», вместе с тем, внизу имеется ссылка о том, что не является средством защиты и профилактики от коронавируса, - отметил руководитель УФАС России по Орловской области.

И хотя сам производитель указывает, что продукция сувенирная, антимонопольщики считают, что продукт может ввести людей в заблуждение, сформировать мнение, что такие маски могут защитить от коронавирусной инфекции или других заболеваний. На деле же это не так.

- В случае установления признаков нарушения действующего законодательства, Управлением будут применены меры антимонопольного реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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