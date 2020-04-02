2020-04-02T12:10:01+03:00
Экономика

В Орловской области МУП попал под уголовное дело за уклонение от налогов

Жилищно-коммунальное предприятие в Глазуновском районе задолжало больше 2,5 миллионов и скрыло деньги, чтобы не отдавать долг
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орлвоской области муниципальное предприятие попало под уголовное дело из-за долгов по налогам. Жилищно-коммунальное предприятие в Глазуновском районе задолжал налоговикам более 2,5 миллиона рублей и скрыло имеющиеся средства, чтобы не отдавать долги.

Уголовное дело возбудил региональный следком по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов".

- По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года руководство Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия Глазуновского района, имея задолженность по налогам и страховым взносам более 2 миллионов 600 тысяч рублей, умышленно сокрыло денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас СК продолжает расследование, следователи устанавливают все обстоятельства дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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