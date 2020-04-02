2020-04-02T12:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: более 50 пожилых орловцев обратились за помощью волонтеров

Одиноким пенсионерам и семейным парам доставляют продукты и лекарства на дом
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле: более 50 пожилых орловцев обратились за помощью волонтеров. Фото: региональное отделение "Волонтеров Победы"Коронавирус в Орле: более 50 пожилых орловцев обратились за помощью волонтеров. Фото: региональное отделение "Волонтеров Победы"
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Уже более 50 орловцев обратились за помощью волонтеров. Пожилым семейным парам и одиноким пенсионерам, находящимся на самоизоляции, доставляют продукты и лекарства активисты ОНФ, движений «Волонтеры Победы» и «Молодой Гвардии».

По данным руководителя Департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, сейчас в регионе проживают 197 тысяч орловцев старше 60 лет. Из них более двух с половиной тысяч человек находятся на круглосуточном обслуживании в стационарных учреждениях.

- С 18 марта горячая линия Департамента приняла более 600 звонков разъяснительного характера о помощи во время профилактики коронавируса. Всех мы простим оставаться дома! Мы рядом, мы поможем! – написала на своей странице в соцсетях Ирина Александровна.

Напомним, телефон «горячий линии» работает круглосуточно: 8 800 550 58 82

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ИСТОЧНИК KP.RU

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