Коронавирус в Орле: более 50 пожилых орловцев обратились за помощью волонтеров
Уже более 50 орловцев обратились за помощью волонтеров. Пожилым семейным парам и одиноким пенсионерам, находящимся на самоизоляции, доставляют продукты и лекарства активисты ОНФ, движений «Волонтеры Победы» и «Молодой Гвардии».
По данным руководителя Департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, сейчас в регионе проживают 197 тысяч орловцев старше 60 лет. Из них более двух с половиной тысяч человек находятся на круглосуточном обслуживании в стационарных учреждениях.
- С 18 марта горячая линия Департамента приняла более 600 звонков разъяснительного характера о помощи во время профилактики коронавируса. Всех мы простим оставаться дома! Мы рядом, мы поможем! – написала на своей странице в соцсетях Ирина Александровна.
Напомним, телефон «горячий линии» работает круглосуточно: 8 800 550 58 82
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ИСТОЧНИК KP.RU
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