В 2020-м году орловский музей ИЗО отреставрируют
В этом году музей изобразительных искусств в Орле ждет большая реставрация. На ремонт объекта культурного наследия и бывшего Дома политпросвещения Обкома КПСС выделили 8 миллионов рублей.
Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.
Кроме того, средства выделили и на обследование библиотеки Бунина, фасад которой сыпется на глазах.
- На проведение обследования и составления сметы на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Областная библиотека им. Крупской» (ныне имени Бунина) выделен один миллион рублей. Работы по обследованию и составлению сметы также должны быть завершены в текущем году, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU