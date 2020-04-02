В 2020-м году орловский музей ИЗО отреставрируют

2 Апр 2020 2020-04-02T11:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году музей изобразительных искусств в Орле ждет большая реставрация. На ремонт объекта культурного наследия и бывшего Дома политпросвещения Обкома КПСС выделили 8 миллионов рублей.

Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

Кроме того, средства выделили и на обследование библиотеки Бунина, фасад которой сыпется на глазах.

- На проведение обследования и составления сметы на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Областная библиотека им. Крупской» (ныне имени Бунина) выделен один миллион рублей. Работы по обследованию и составлению сметы также должны быть завершены в текущем году, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU