В Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов
В Орловской области спасателям пришлось обезвредить несколько военных снарядов. На этот раз опасные находки обнаружились в Новосильском и Мценском районах.
1 апреля спасатели-взрывники изъяли и уничтожили в Новосильском районе несколько артиллерийских снарядов разного калибра, а также две минометные мины и две грананты Ф-1. Во Мценском районе вчера же была обезврежена минометная мина.
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает: при обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU