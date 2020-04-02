2020-04-02T11:00:25+03:00
Происшествия

В Орловской области спасатели обезвредили несколько военных снарядов

Опасные находки хранила земля в Новосильском и Мценском районах
Ольга СУПОНЕВА
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Опасные находки до сих пор хранит земля в Орловской областиОпасные находки до сих пор хранит земля в Орловской областиФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области спасателям пришлось обезвредить несколько военных снарядов. На этот раз опасные находки обнаружились в Новосильском и Мценском районах.

1 апреля спасатели-взрывники изъяли и уничтожили в Новосильском районе несколько артиллерийских снарядов разного калибра, а также две минометные мины и две грананты Ф-1. Во Мценском районе вчера же была обезврежена минометная мина.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает: при обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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