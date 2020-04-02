Орловцы обчистили чужую дачу и пытались продать краденое на рынке

2 Апр 2020 2020-04-02T10:19:13+03:00

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В Орле двое мужчин обчистили чужую дачу и попытались разжиться деньгами на украденном. Однако планы их нарушили полицейские.

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что из ее дачного дома пропали ценные вещи, пояснив, что не была на даче около месяца. Оперативники прибыли на место. Как оказалось, вор взломал замок входной двери, проник в дом и забрал все, что посчитал необходимым: триммер, бытовую технику.

Удалось установить, что к краже могут быть причастны двое орловцев 29-ти и 23-х лет. Полицейские выяснили, что те приехали на принадлежащей одному из них отечественной "Девяносто девятой" к дому, на ней и вывезли похищенное. После чего часть украденного оставили себе, часть попытались продать с рук на рынке.

- В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь мужчин проверяют на причастность к другим дачным кражам.

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ИСТОЧНИК KP.RU