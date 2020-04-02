Красный крест организовал в Орле благотворительный сбор продуктов

2 Апр 2020 2020-04-02T09:59:26+03:00

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Орловское отделение Красного Креста объявляет о начале благотворительного для маломобильных групп населения, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Помочь инвалидам может каждый, даже не выходя из дома. Сейчас волонтеры движения собирают для своих подопечных средства гигиены и продукты длительного хранения - мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, чай, сахар, подсолнечное масло, лапшу быстрого приготовления.

- Пожертвование можно сделать на официальном сайте Красного Креста или принести лично с 10 до 14 часов по адресу: переулок Георгиевский, дом 5 (рядом с музеем Тургенева), - рассказал «КП» Валерий Бурковский, председатель орловского городского отделения Российского Красного Креста.

Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону (4862) 76-41-25 или 76-13-30.

ИСТОЧНИК KP.RU