Коронавирус в Орле, новости на 2 апреля: въезжающих в регион проверят, временно нельзя пожениться или развестись

2 Апр 2020 2020-04-02T09:31:22+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области и мерах, связанных с его распространением, на 2 апреля 2020 года

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По данным на вечер 1 апреля в Орловской области под наблюдением остается 818 человек. 15 из них в медучреждениях: 11 в больнице им. Боткина, двое в Кромской ЦРБ и один ребенок в НКМЦ им. Круглой. За сутки из Кромской ЦРБ двое человек выписаны, в больницу им. Боткина один поступил.

С сегодняшнего дня начинают работать спец-посты на въездах в область. Теперь всех, кто приезжает с Курского, Липецкого, Московского, Калужского направлений проверят медики. Посты круглосуточные, здесь также будут дежурить полицейские. Въезжающим придется пройти термоконтроль.

Жителям Орловской области, которые хотели связать себя узами брака или напротив расторгнуть семейный союз, некоторые время не удастся этого сделать. ЗАГСы на время приостановили и регистрацию, и разводы.

Как сообщает Геннадий Парахин, руководитель областного Департамента промышленности и торговли, в ближайшие дни в Орловскую область доставят 500 медицинских комплектов защиты и более 300 тысяч защитных масок.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU