2020-04-02T09:27:42+03:00
Происшествия

В Ливнах из-за непотушенной сигареты горела трехкомнатная квартира

Происшествие случилось глубокой ночью
Наталья Меркулова
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В Ливнах Орловской области из-за непотушенной сигареты горела трехкомнатная квартираВ Ливнах Орловской области из-за непотушенной сигареты горела трехкомнатная квартираФото: Архив "КП"
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Сегодня, 2 апреля, в Ливнах едва не сгорела квартира в доме на улице Мира. Происшествие случилось в районе трех чесов ночи.

Ливенским пожарным удалось вовремя локализовать возгорание. От огня пострадало кресло. Зал квартиры сильно закопчен продуктами горения на площади 18 квадратных метров.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба сейчас устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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