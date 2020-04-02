В Ливнах из-за непотушенной сигареты горела трехкомнатная квартира

2 Апр 2020 2020-04-02T09:27:42+03:00

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Сегодня, 2 апреля, в Ливнах едва не сгорела квартира в доме на улице Мира. Происшествие случилось в районе трех чесов ночи.

Ливенским пожарным удалось вовремя локализовать возгорание. От огня пострадало кресло. Зал квартиры сильно закопчен продуктами горения на площади 18 квадратных метров.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба сейчас устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU