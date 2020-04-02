В апреле орловские ветераны получат юбилейные выплаты ко Дню Победы

2 Апр 2020 2020-04-02T09:12:51+03:00

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В администрации Орловской области рассказали, как будут выдавать обещанные единовременные выплаты ко Дню Победы. Напомним, оказать материальную помощь ветеранам и труженикам тыла распорядился Президент РФ.

Выплаты начнут выдавать уже в этом месяце по графику. К делу подключится и почта.

По данным пресс-службы Правительства Орловской области, на территории нашего региона сейчас живет 11 тысяч 830 человек, которым положены выплата в размере 75 тысяч рублей из федеральной казны. Еще 4 тысячи 735 жителей области – тружеников тыла во время войны – получат по 50 тысяч рублей.

- На выплаты ветеранам и труженикам тыла в регионе предусмотрено порядка 428 млн рублей, - пояснила Анна Елисеева, заместитель Управляющего отделением ПФР по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU