2020-04-01T20:05:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области временно не будет свадеб и разводов

ЗАГСы приостановили работу из-за распространения коронавируса
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Орловцам на время запретили жениться и разводитьсяОрловцам на время запретили жениться и разводитьсяФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Жителям Орловской области, которые хотели связать себя узами брака или напротив расторгнуть семейный союз, некоторые время не удастся этого сделать. ЗАГСы на время приостановили и регистрацию, и разводы.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В ходе вечернего прямого эфира, где он по традиции рассказал о ситуациии с коронавирусом в регионе, Андрей Евшеньевич обозначил ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения коронавируса. Вышеуказанное ограничение на создание либо расторжение семей - одна из таких мер.

Губернатор отметил, что мера эта временная. А за период самоизоляции, например, можно передумать разводиться и примириться со своей половинкой.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Орловской области читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области временно не будет свадеб и разводов
Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: со 2 апреля на въездах в область начнут работу посты контроля
В Орле начали мыть улицы с дезинфицирующими средствами
В нескольких домах Северного района Орла не будет воды 2 апреля
Коронавирус в Орле: 300 тысяч медицинских масок привезут в регион
Директор ТТП в Орле: "Трамваи и троллейбусы проходят дезинфекцию"
В Орловской области из-за коронавируса переносят ЕГЭ
В Орле полицейские помогли вернуть украденный велосипед пенсионеру
На обследование библиотеки Бунина в Орле выделят миллион рублей
В Орле ищут свидетелей ДТП, в котором сбили подростка
114 магазинов в Орловской области нарушали режим профилактики коронавируса
Летом для движения большегрузов в Орловской области могут ввести ограничения
Водитель с поддельным удостоверением отправится под суд в Орловской области
Орловец, прятавший «синтетику» в фольге, попался с поличным
Коронавирус в Орле: в облцентре начали проверять чистоту машруток
На ремонт и строительство сельских ДК в Орловской области выделят более 28 млн рублей
Администрацию Заводского района Орла возглавил Сергей Седов
В Ливнах пенсионерка оказалась под колесами автомобиля
Коронавирус в Орле, новости на 1 апреля 2020 года: на въездах в область поставят посты контроля, а в больницах подготовят дополнительные места