В Орловской области временно не будет свадеб и разводов
Жителям Орловской области, которые хотели связать себя узами брака или напротив расторгнуть семейный союз, некоторые время не удастся этого сделать. ЗАГСы на время приостановили и регистрацию, и разводы.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В ходе вечернего прямого эфира, где он по традиции рассказал о ситуациии с коронавирусом в регионе, Андрей Евшеньевич обозначил ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения коронавируса. Вышеуказанное ограничение на создание либо расторжение семей - одна из таких мер.
Губернатор отметил, что мера эта временная. А за период самоизоляции, например, можно передумать разводиться и примириться со своей половинкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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