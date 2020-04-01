В Орле начали мыть улицы с дезинфицирующими средствами

1 Апр 2020 2020-04-01T17:08:19+03:00

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В Орле с сегодняшнего дня, 2 апреля, началась дезинфекция улиц. Поливомоечные машины не просто смывают пыль, но и обрабатывают проезжую часть и тротуары от возможной заразы.

Дезинфекция улиц - одна из составных частей борьбы с коронавирусом в регионе. 10 машин моют проезжу часть, а 6 специальных тракторов - тротуары. Пока что дезинфекция проводится на центральных улицах областной столицы. Моют с дез-средством Комсомольскую, Кромское и Московское шоссе, а также Московскую улицу. Также техника вышла на Ливенскую и 60 лет Октября.

10 машин моют улицы с дезинфицирующим средством. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Для дезинфекции проезжей части, тротуаров, городских парковок и остановочных павильонов используется одобренный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия, который является эффективным обеззараживающим средством, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе администрации города.

Ночью обработку приостановят, так как ожидается мороз. Но завтра при положительной температуре работа продолжится уже на других улицах и на общественных территориях.

Ночью работу приостановят из-за минусовых температур, но завтра она продолжится. Фото: пресс-служба администрации Орла

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ИСТОЧНИК KP.RU