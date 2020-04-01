В нескольких домах Северного района Орла не будет воды 2 апреля
В Орле в четверг, 2 апреля, некоторое время не будет воды на двух улицах Северного района города. Рассказываем, абонентов каких домов коснутся временные неудобства.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на диспетчера ЕДДС, будет временно прекращено холодное водоснабжение домов №43 и №45 по улице Раздольной и дома №21 по улице Металлургов.
Неудобства продлятся с 9.00 часов утра и до 15.00 часов дня. Причина - аварийно-восстановительные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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