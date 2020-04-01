В нескольких домах Северного района Орла не будет воды 2 апреля

1 Апр 2020 2020-04-01T16:55:33+03:00

Отключения коснутся абонентов, проживающих по по улицам Металлургов и Раздольной

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В Орле в четверг, 2 апреля, некоторое время не будет воды на двух улицах Северного района города. Рассказываем, абонентов каких домов коснутся временные неудобства.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на диспетчера ЕДДС, будет временно прекращено холодное водоснабжение домов №43 и №45 по улице Раздольной и дома №21 по улице Металлургов.

Неудобства продлятся с 9.00 часов утра и до 15.00 часов дня. Причина - аварийно-восстановительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU