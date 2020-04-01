2020-04-01T16:28:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: 300 тысяч медицинских масок привезут в регион

В первую очередь средства защиты получат медики, полицейские и коммунальщики
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле: 300 тысяч медицинских масок привезут в регионКоронавирус в Орле: 300 тысяч медицинских масок привезут в регионФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Дефицит медицинских масок проявилась в Орловской области еще в первых числах февраля. Тогда корреспондентам нашего издания пришлось обойти 15 аптек, чтобы найти заветные повязки.

Сейчас ситуация еще более усложнилось. Масок действительно не хватает и поэтому их в регион привозят по квоте. Как сообщает Геннадий Парахин, руководитель областного Департамента промышленности и торговли, в ближайшие дни в Орловскую область доставят 500 медицинских комплектов защиты и более 300 тысяч защитных масок.

- В первую очередь маски и медицинские комплекты должны получать те, кто постоянно вынужден контактировать с людьми: медики, сотрудники правоохранительных органов, а также работники коммунальных служб которые займутся дезинфекцией улиц, подъездов домов и общественного транспорта, - пояснил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Клычков.

Отметим, сейчас предприятия региона пытаются запустить собственное производство медицинских масок, чтобы обеспечить всех жителей региона необходимыми средствами защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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