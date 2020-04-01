В Орле полицейские помогли вернуть украденный велосипед пенсионеру

1 Апр 2020 2020-04-01T15:10:37+03:00

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В Орле полицейские помогли пенсионеру вернуть украденный велосипед. 71-летний горожанин был сильно опечален пропажей своего транспорта, который подарила ему дочь.

Кража произошла на прошлой неделе. В полицию обратился пожилой мужчина с заявлением о пропаже велосипеда. Он рассказал, что припарковал своего «стального коня» у магазина на улице Нормандии-Неман, а когда вышел, велосипеда уже не было.

На радость пожилому любителю велоспорта, оперативники в течение нескольких часов разыскали позарившегося на чужое вора.

- Я был очень рад, даже более, счастлив. Мне 71 год, и сколько я себя помню, я увлекаюсь велосипедом. Четыре года назад дочка подарила мне хороший велосипед… Вы понимаете, что значит лишиться дорогого для меня подарка. Такой оперативности я не ожидал, но случилось просто чудо. Найти в большом городе велосипед, да еще за такое короткое время - это дорогого стоит. Эти люди профи в своем деле. Большое спасибо, что у нас такие сотрудники работают в полиции, - приводят текст благодарственного письма от пожилого владельца велосипеда в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Пожилой орловец прислал благодарственное письмо в УМВД

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ИСТОЧНИК KP.RU