На обследование библиотеки Бунина в Орле выделят миллион рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T15:11:57+03:00

Когда начнется реставрация рассыпающегося на глазах здания еще неизвестно

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В этом году областную библиотеку им. Бунина должны обследовать, выяснить полный фронт работ и составить смету на проведение реставрации. Объект культурного наследия уже много лет пугает жителей и гостей Орла падающими кусками лепнины и многочисленными запрещающими табличками.

Точных сроков, когда же начнется ремонт, не называют. Речь идет только об обследовании здания и составлении сметы. На это выделен один миллион рублей.

- Данные работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Соответствующие распоряжения подписал губернатор Андрей Клычков, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Пока же посетителям главной библиотеки региона советуют быть осторожными и не заходить за красно-белые ленты.

К слову, это не единственное учреждение культуры, которое ждет ремонт. В этом году реставрация должна пройти в Орловском музее изобразительных искусств. На это выделили 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU