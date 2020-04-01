В Орле ищут свидетелей ДТП, в котором сбили подростка

1 Апр 2020 2020-04-01T14:50:53+03:00

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В Орле Госатвоинспекция разыскивает очевидцев ДТП с участием пешехода. Подросток 2006 года рождения переходил дорогу и оказался под колесами иномарки в начале марта.

Все случилось 9 числа, время было примерно 20.45. 28-летний водитель "Хонды" ехал по Московскому шоссе со стороны Межевого переулка и в районе 44-го дома сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, - обращаются к орловцам в УГИБДД по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU