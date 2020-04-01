114 магазинов в Орловской области нарушали режим профилактики коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T14:33:12+03:00

В регионе начались рейды по торговым точкам и сфере услуг

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28 марта в Орловской области начались внеплановые выходные из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Неделю объявили нерабочей для большинства организаций сферы услуг и непродовольственных магазинов.

Однако далеко не все бизнесмены восприняли эти чрезвычайные меры всерьез и продолжили работу. Ранее мы уже писали о пивных магазинах и круглосуточных барах, которые посчитали свой товар продуктом первой необходимости.

Подтверждает нежелание многих организаций временно уйти на «каникулы» и результаты рейдов сотрудников полиции и регионального Управления Роспотребнадзора. За первые четыре для режима профилактики они проверили 1 тысячу 600 объектов торговли и сферы услуг. Оказались среди них и нарушители.

- Выявлено 114 объектов, нарушивших ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом. Им выданы соответствующие предписания. Еще два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо будут привлечены к административной ответственности, - сообщил на оперативного штаба Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Среди нарушителей оказались цветочные базары, центры выдачи микрозаймов, филиалы банков, станции техобслуживания, магазины продажи автозапчастей, сантехники и мебели.

Одновременно с этим предпринимателям обещают, понесенные убытки учтут и помогут справиться с кризисом. В Орле создали комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса. Проконсультироваться можно по телефону (4862) 49-02-09.

ИСТОЧНИК KP.RU