Летом для движения большегрузов в Орловской области могут ввести ограничения
Летом для движения большегрузов в Орловской области введут ограничения для сохранности дорожного покрытия. Действовать они будут только в очень жаркую погоду.
С 15 июня по 15 августа, если воздух днем будет прогреваться свыше +32 градуса, движение тяжелых грузовых машин разрешат только с 22 часов вечера до 10 часов утра.
- Губернатор уже подписал соответствующее распоряжение. Цель ограничения - обеспечить сохранность сети автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений во время возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU