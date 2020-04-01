2020-04-01T14:10:50+03:00
Общество

Летом для движения большегрузов в Орловской области могут ввести ограничения

Новый режим передвижения должен обеспечить сохранность дорог
Наталья Меркулова
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Летом для движения большегрузов в Орловской области могут ввести ограниченияЛетом для движения большегрузов в Орловской области могут ввести ограниченияФото: Ольга СУПОНЕВА
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Летом для движения большегрузов в Орловской области введут ограничения для сохранности дорожного покрытия. Действовать они будут только в очень жаркую погоду.

С 15 июня по 15 августа, если воздух днем будет прогреваться свыше +32 градуса, движение тяжелых грузовых машин разрешат только с 22 часов вечера до 10 часов утра.

- Губернатор уже подписал соответствующее распоряжение. Цель ограничения - обеспечить сохранность сети автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений во время возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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