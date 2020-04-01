1 Апр 2020 2020-04-01T11:48:31+03:00

Водитель с поддельным удостоверением отправится под суд в Орловской области Фото: Архив "КП"

Мужчина попытался откупиться от полицейских взяткой и нарвался еще одну статью

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В Орле под суд отправится житель Брянской области. 27-летний мужчина попался с поддельным водительским удостоверением на дороге в Дмитровском районе и попытался замять дело взяткой.

Инцидент произошел 22 января. Водителя сопроводили в полицию, где он лично передал взятку (28 тысяч 500 рублей) начальнику ОГИБДД и попросил отпустить.

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу» и «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного водительского удостоверения». В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU