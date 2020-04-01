Орловец, прятавший «синтетику» в фольге, попался с поличным
В Должанском районе полицейские задержали молодого мужчину, незаконно хранившего наркотики. За сверток с «синтетикой» ему грозит серьезная уголовная статья.
Во время проверки оперативной информации и личном досмотре, у орловца изъяли завернутый в фольгу кристаллическим порошком белого цвета. Подозрительную находку отправили на экспертизу, где подтвердили – наркотик массой 0,3 грамма.
- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, хранение и сбыт наркотических веществ». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU