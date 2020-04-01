1 Апр 2020 2020-04-01T11:25:01+03:00

Орловец, прятавший «синтетику» в фольге, попался с поличным. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

31-летний мужчина находится под подпиской о невыезде

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В Должанском районе полицейские задержали молодого мужчину, незаконно хранившего наркотики. За сверток с «синтетикой» ему грозит серьезная уголовная статья.

Во время проверки оперативной информации и личном досмотре, у орловца изъяли завернутый в фольгу кристаллическим порошком белого цвета. Подозрительную находку отправили на экспертизу, где подтвердили – наркотик массой 0,3 грамма.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, хранение и сбыт наркотических веществ». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU