Коронавирус в Орле: в облцентре начали проверять чистоту машруток
В Орле начали проводить рейды и проверять чистоту в общественном транспорте. Одними из первых санитарное состояние салонов проинспектировали на маршрутках в Лужках.
Водителей обязали проводить полную дезинфекцию салона. Пока нарушений не выявили. Обработка проводится по правилам: после каждого круга движения, около одного раза в час.
- Сейчас транспорт работает в режиме выходного дня — интервал движения увеличен. Завтра мы проведем рейд по другому маршруту, - сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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