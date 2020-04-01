2020-04-01T11:07:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: в облцентре начали проверять чистоту машруток

Водителей обязали проводить полную дезинфекцию салона
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле начали проверять чистоту машруток. Фото: пресс-служба администрации ОрлаВ Орле начали проверять чистоту машруток. Фото: пресс-служба администрации Орла
Изменить размер текста:

В Орле начали проводить рейды и проверять чистоту в общественном транспорте. Одними из первых санитарное состояние салонов проинспектировали на маршрутках в Лужках.

Водителей обязали проводить полную дезинфекцию салона. Пока нарушений не выявили. Обработка проводится по правилам: после каждого круга движения, около одного раза в час.

- Сейчас транспорт работает в режиме выходного дня — интервал движения увеличен. Завтра мы проведем рейд по другому маршруту, - сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор ТТП в Орле: "Трамваи и троллейбусы проходят дезинфекцию"
В Орловской области из-за коронавируса переносят ЕГЭ
В Орле полицейские помогли вернуть украденный велосипед пенсионеру
На обследование библиотеки Бунина в Орле выделят миллион рублей
В Орле ищут свидетелей ДТП, в котором сбили подростка
114 магазинов в Орловской области нарушали режим профилактики коронавируса
Летом для движения большегрузов в Орловской области могут ввести ограничения
Водитель с поддельным удостоверением отправится под суд в Орловской области
Орловец, прятавший «синтетику» в фольге, попался с поличным
Коронавирус в Орле: в облцентре начали проверять чистоту машруток
На ремонт и строительство сельских ДК в Орловской области выделят более 28 млн рублей
Администрацию Заводского района Орла возглавил Сергей Седов
В Ливнах пенсионерка оказалась под колесами автомобиля
Коронавирус в Орле, новости на 1 апреля 2020 года: на въездах в область поставят посты контроля, а в больницах подготовят дополнительные места