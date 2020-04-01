Коронавирус в Орле: в облцентре начали проверять чистоту машруток

1 Апр 2020 2020-04-01T11:07:50+03:00

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В Орле начали проводить рейды и проверять чистоту в общественном транспорте. Одними из первых санитарное состояние салонов проинспектировали на маршрутках в Лужках.

Водителей обязали проводить полную дезинфекцию салона. Пока нарушений не выявили. Обработка проводится по правилам: после каждого круга движения, около одного раза в час.

- Сейчас транспорт работает в режиме выходного дня — интервал движения увеличен. Завтра мы проведем рейд по другому маршруту, - сообщил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по вопросам городского хозяйства и транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU