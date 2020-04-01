На ремонт и строительство сельских ДК в Орловской области выделят более 28 млн рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T10:48:49+03:00

В этом году обновление ждет учреждения культуры в четырех районах Орловской области

В этом году обновление ждет учреждения культуры в четырех районах

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В Орловской области на капитальный ремонт и строительство сельских ДК выделят 28 миллионов 600 тысяч рублей. На эти средства обновления в этом году произойдут в четырех районах.

Самые масштабные работы запланированы в Покровском районе в селе Дросково. Здесь в этом году построят новый сельский дом культуры. Именно на его появление выделили большую часть субсидий – 17 миллионов 100 тысяч рублей.

Кроме того, в Ливенском, Орловском и Болховском районах уже известные местным жителям ДК отремонтируют. Речь идет о Дутовском СДК (на преображение выделено 8,2 млн рублей), Белоберезовском сельском доме культуры (1,9 млн рублей) и Кобылинском сельском доме культуры (1,3 млн рублей).

- Мероприятия запланированы в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» и нацпроекта «Культура». Для этого между Правительством Орловской области и Министерством культуры в конце 2019 года было заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, в этом году преобразятся и библиотеки – Пушкинка в Орле и детская библиотека №1 во Мценске. Они первыми перейдут в нашем регионе на современный модельный стандарт работы.

ИСТОЧНИК KP.RU