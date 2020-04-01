Администрацию Заводского района Орла возглавил Сергей Седов
Администрацию Заводского района Орла возглавил Сергей Седов. К своим должностным обязанностям он приступил с сегодняшнего дня, 1 апреля.
Пост Сергей Викторович занял согласно распоряжению главы горадминистрации Александра Муромского. На эту должность он перешел с поста замначальника управления по организационной работе, молодежной политике и связам с общественными организациями администрации Орла.
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ДОСЬЕ "КП"
Сергей Седов в 2003 году окончил Орловский государственный технический университет, в 2008 году — Орловскую региональную академию государственной службы.
С 2003 года работал специалистом отдела по делам молодежи администрации Северного района.
В 2005 году получил должность начальника отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту администрация Северного района.
С 2008 года начал работу в администрации города Орла с должности специалиста управления по физической культуре, спорту и туризму.
С 2011 года вернулся в администрацию Северного района на должность начальника отдела организационной работы.
С 2012 года работал заместителем начальника отдела по работе с населением администрация Северного района.
С 2016 по 2020 год — заместитель начальника управления — начальник организационного отдела управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
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