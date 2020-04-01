2020-04-01T10:33:08+03:00
Политика

Администрацию Заводского района Орла возглавил Сергей Седов

К своим должностным обязанностям он приступил с сегодняшнего дня, 1 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Администрацию Заводского района Орла возглавил Сергей Седов. К своим должностным обязанностям он приступил с сегодняшнего дня, 1 апреля.

Пост Сергей Викторович занял согласно распоряжению главы горадминистрации Александра Муромского. На эту должность он перешел с поста замначальника управления по организационной работе, молодежной политике и связам с общественными организациями администрации Орла.

О других кадровых перестановках в мэрии читайте здесь.

ДОСЬЕ "КП"

Сергей Седов в 2003 году окончил Орловский государственный технический университет, в 2008 году — Орловскую региональную академию государственной службы.

С 2003 года работал специалистом отдела по делам молодежи администрации Северного района.

В 2005 году получил должность начальника отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту администрация Северного района.

С 2008 года начал работу в администрации города Орла с должности специалиста управления по физической культуре, спорту и туризму.

С 2011 года вернулся в администрацию Северного района на должность начальника отдела организационной работы.

С 2012 года работал заместителем начальника отдела по работе с населением администрация Северного района.

С 2016 по 2020 год — заместитель начальника управления — начальник организационного отдела управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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