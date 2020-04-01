В Ливнах пенсионерка оказалась под колесами автомобиля

1 Апр 2020 2020-04-01T09:29:40+03:00

ДТП случилось на Елецкой улице районного центра Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Она получила травмы, но обошлось без госпитализации

Изменить размер текста: A A

В городе Ливны Орловской области пожилая женщина оказалась под колесами автомобиля. Пешеход получила травмы.

Все случилось накануне, 31 марта, в девятом часу утра. 40-летний водитель за рулем автомобиля "Фиат" ехал по Елецкой улице районного центра в сторону трассы "Орел-Тамбов".

- В районе дома №2 он допустил наезд на 78-летнюю женщину-пешехода, которая в результате ДТП получила телесные повреждения, не госпитализирована, - рассказали об аварии "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки госавтоинспекторы на дорогах региона зафиксировали 11 ДТП. Пострадал один человек.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU