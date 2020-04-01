Коронавирус в Орле, новости на 1 апреля 2020 года: на въездах в область поставят посты контроля, а в больницах подготовят дополнительные места

1 Апр 2020 2020-04-01T09:18:52+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Орловской области на утро 1 апреля 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Орловской области на утро 1 апреля 2020 года

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В Орловской области по-прежнему остается трое зараженных коронавирусной инфекцией, по данным на утро 1 апреля 2020 года. Все они изолированы и проходят лечение в больнице им. Боткина, состояние их удовлетворительное, к аппаратам искусственной вентиляции легких пациенты не подключены.

Между тем, правительство региона приняло решение выставить на основных магистралях, ведущих в Орловскую область, спецпосты. Здесь будет вестись контроль за всеми въезжающими в регион, в том числе и термоконтроль. На постах будут дежурить полицейские и медики.

Ужесточать профилактические меры власти пока что не планируют, о чем накануне в прямом эфире сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Самое простое ввести жесткий запрет на все. От нас требуется всего лишь побыть дома, - говорит глава региона.

Между тем, число коек для возможных зараженных решено увеличить. Так, подготовка боксов уже идет в больнице им. Семашко. А улицы продезинфицируют со специальными средствами, как только позволит погода.

По данным на вечер 31 марта, в регионе более 800 человек находятся под наблюдением, 572 сняты с медицинского карантина. Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU