2020-03-31T13:12:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницу Семашко в Орле готовят к приему больных коронавирусу

В скором времени здесь появятся дополнительные боксы на случай, если число зараженных начнет расти
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле еще одна больница в скором времени будет готова принять больных коронавирусной инфекцией в случае необходимости. В БСМП им. Семашко уже готовят боксы и ремонтируют крыло.

Дополнительные обязательства взяла на себя строительная компания "Орелстрой". В сжатые сроки, силами компании будут изготовлены и смонтированы герметичные перегородки из ПВХ профиля, которые позволят минимизировать риск проникновения инфекции в зоны, где будут находиться пациенты больницы.

- В ходе производства работ будет выполнен косметический ремонт палат и холла, который будет отвечать всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм. Дополнительно будут оборудованы санитарные комнаты душевым поддоном, позволяющий увеличить пропускную способность для пациентов больницы. Специалисты компании выполнят ряд специальных мер, связанных с блокировкой системы приточно-вытяжной вентиляции, чтобы уберечь распространение вируса по системам, обеспечивающим циркуляцию воздуха между отделениями больницы, -рассказали о ходе строительных работ "Комсомолке" в ПАО "Орелстрой".

По планам, все необходимые работы будут выполнены до 13 апреля. Напомним, сейчас в регионе пациентов с коронавирусом готова принять больница им. Боткина, а также НКМЦ им. Круглой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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