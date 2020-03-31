Коронавирус в Орле: в регионе работают всего 33 объекта общепита

31 Март 2020 2020-03-31T12:54:49+03:00

В кафешках и столовых можно купить еду только на вынос

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После выхода на внеплановые выходные в Орловской области, также как и по всей России, закрылись кафе, рестораны, общественные столовые. Исключением стали только те, кто продает еду и напитки на вынос.

В нашем регионе сейчас продолжают работать только 33 объекта общественного питания из 632. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил Вадим Тарасов, заместитель губернатора и Председателя регионального Правительства.

Кроме того, в области продолжили работать только 158 непродовольственных магазина из 2 тысяч 406. Временно закрыты 67 ярмарок.

- На сегодня товарных запасов в регионе хватает для удовлетворения ежедневного спроса граждан. Ведется мониторинг цен на товары. В случае значительных отклонений их стоимости информируется Федеральная антимонопольная служба, - отметил Вадим Тарасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU