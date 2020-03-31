Коронавирус в Орле: в регионе работают всего 33 объекта общепита
После выхода на внеплановые выходные в Орловской области, также как и по всей России, закрылись кафе, рестораны, общественные столовые. Исключением стали только те, кто продает еду и напитки на вынос.
В нашем регионе сейчас продолжают работать только 33 объекта общественного питания из 632. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил Вадим Тарасов, заместитель губернатора и Председателя регионального Правительства.
Кроме того, в области продолжили работать только 158 непродовольственных магазина из 2 тысяч 406. Временно закрыты 67 ярмарок.
- На сегодня товарных запасов в регионе хватает для удовлетворения ежедневного спроса граждан. Ведется мониторинг цен на товары. В случае значительных отклонений их стоимости информируется Федеральная антимонопольная служба, - отметил Вадим Тарасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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