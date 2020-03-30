На трассе "Орел-Тамбов" мотоциклист влетел в фуру

30 Март 2020 2020-03-30T14:10:30+03:00

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В Орловской области мотоциклист влетел в большегруз с прицепом. Водителя двухколесного транспорта доставили в реанимацию.

ДТП случилось вечером воскресенья, 29 марта. Примерно в половине седьмого 34-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла "Ирбис" по трассе "Орел-Тамбов", со стороны села Чернава в сторону города Ливны. В какой-то момент байкер выехал на встречную полосу и не смог увернуться от столкновения с фурой "ДАФ".

- В результате ДТП водитель мотоцикла "Ирбис" получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ города Ливны, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU